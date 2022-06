Controfferta Chelsea: “Proposto scambio all’Inter con prestito Lukaku e conguaglio economico”

Si scalda sempre di più l'asse Milano-Londra che vede protagoniste l'Inter e il Chelsea, sedute al tavolo della trattativa per il possibile ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Blues avrebbero offerto all'Inter il prestito di Rom più un conguaglio economico per avere il cartellino di Dumfries: