Mercato, il Siviglia piomba su Joao Mario: “Pronto a offrire all’Inter un nome a sorpresa”

Il Siviglia sembra davvero fare sul serio per Joao Mario, centrocampista di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito allo Sporting Lisbona. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, infatti, il club spagnolo, il corsa per il portoghese come i rivali cittadini del Betis, sarebbe disposto a offrire ai nerazzurri addirittura il cartellino del Papu Gomez, acquistato dall'Atalanta a gennaio e accostato anche all'Inter nell'ultima sessione di campagna acquisti.