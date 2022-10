GdS – Rinnovo Skriniar, c’è la data dell’incontro. Alternative? Becao e altri due

Il tema legato al rinnovo di contratto di Skriniar resta uno dei più caldi in casa Inter: "Non ci vorrà molto per capirlo, visto che c’è già la data per l’incontro con i rappresentanti del difensore slovacco: all’indomani della decisiva sfida con il Viktoria Plzen", spiega La Gazzetta dello Sport. Marotta e Ausilio puntano anche sul tesoretto Champions per aumentare l'offerta anche se Skriniar, in estate, aveva detto no ad una proposta da 9 mln del PSG e potrebbe anche guadagnare la stessa cifra o di più nel 2023.