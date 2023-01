Inter-Skriniar, domani la risposta? “Può aprirsi addirittura questo scenario con un arrivo”

Dopo la vittoria in Supercoppa da capitano , è arrivato il tempo delle decisioni per Milan Skriniar: le ultime

Dopo la vittoria in Supercoppa da capitano (anche se poi ha lasciato l'onore di alzare la Coppa a Samir Handanovic), è arrivato il tempo delle decisioni per Milan Skriniar. Lo slovacco, splendido interprete anche contro il Milan, ha il contratto in scadenza a giugno ed è chiamato a dare finalmente una risposta all'offerta di rinnovo dell'Inter. In caso di riscontro negativo, scrive la Gazzetta dello Sport, si potrebbe arrivare anche a un addio a gennaio con un nuovo arrivo in difesa:

"Il fine settimana in arrivo è grossomodo identificato come il termine per chiudere la questione. L'Inter si è spinta al suo massimo, che significa 6 milioni di euro netti più bonus. Di più non si può fare, i 9 proposti in estate dal Paris Saint-Germain sono comunque inavvicinabili. Il Psg non ha accettato di assecondare le alte richieste estive dell'Inter come avrebbe fatto anni fa e a giugno potrebbe prenderlo a zero."

I tempi della risposta — "Ai nerazzurri serve una risposta, e la avrà forse domani, per poi agire di conseguenza: in caso di rifiuto, si potrebbe valutare addirittura un addio in questa finestra di calciomercato e comunque ci sarebbe da pensare a un nuovo braccio per quella fascia da capitano che fatica a trovare casa".