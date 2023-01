Inter, tre giorni di fuoco per lo Zhang d’Arabia: vittoria e vari incontri importanti

Altro trofeo nerazzurro messo in bacheca dal presidente Steven Zhang . Il quarto per l'attuale numero uno dell'Inter, che ha raggiunto Ernesto Pellegrini e Ivanoe Fraizzoli.

Un'esperienza sicuramente positiva quella di Riyad, vissuta in prima persona da Zhang. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Lo Zhang d’Arabia ha vissuto per tre giorni da presidente operativo, sempre assieme alla squadra e allo staff: di solito con Inzaghi si comunica per telefono, stavolta le chiacchierate sono state vis-à-vis. E poi hai incontrato sponsor vari, attesi come acqua nel deserto in questi tempi di magra: la ricerca va avanti assieme a quella di un socio di minoranza".