TS – Skriniar, nuovo assalto PSG a gennaio: “In casa Inter c’è questa speranza”

In Francia non hanno dubbi: il PSG tornerà alla carica per Milan Skriniar nel mercato di gennaio. Ne parla L’Equipe in particolare e oggi a ribadire la volontà dei francesi di provarci nuovamente per il difensore è Tuttosport. “Il PSG, che ad agosto era arrivato al massimo a 65 milioni, difficilmente a gennaio, se Skriniar sarà ancora in scadenza, metterà sul piatto più di 30 milioni. L’Inter cosa farà? Di sicuro deve provare a rinnovare prima di quella data il contratto del difensore.

Le trattative con il suo agente inizieranno già durante l’imminente sosta per le nazionali? Possibile, anche se i diretti interessati non confermano, più che altro per abbassare toni e luci sulla vicenda. Come detto, l’Inter dovrà alzare la posta e l’offerta sarà intorno ai 6 milioni di base, ovvero lo stipendio già consegnato a Lautaro e Brozovic nei recenti rinnovi. Basterà? La speranza in casa Inter è sì, altrimenti a gennaio, se non fosse stato trovato ancora un accordo e il PSG tornasse alla carica, sarebbe difficile dire di no, sia per una questione di bilancio, sia per non perdere il giocatore a zero a fine stagione”, si legge.