GdS – Skriniar fuori mercato? Attenzione: non si può dare per scontato che nessuna offerta…

Milan Skriniar fuori dal mercato? Sì, con un 'anche se'. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul futuro del difensore slovacco, tolto dal mercato per decisione del presidente dell'Inter , Steven Zhang. La volontà ferrea del club nerazzurro ovviamente tenerlo, ma, scrive la rosea, non si può dare per scontato che nessuna offerta non faccia vacillare la proprietà:

"E, infine, attenzione: nonostante lo "stop" a Skriniar non si può dare per scontato che nessuna offerta per altri giocatori possa far vacillare Steven Zhang. Cambiare ora il volto alla rosa sarebbe un'enorme complicazione, ma se si riuscisse ad arrivare a quei 60 milioni di attivo in un colpo solo...".