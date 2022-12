Di Marzio – Skriniar, situazione spinosa: l’Inter attende una risposta nei prossimi giorni

Sono i giorni decisivi per capire se la storia d'amore tra Milan Skriniar e l'Inter potrà davvero continuare, o se dopo 6 anni a Milano il difensore slovacco deciderà di provare una nuova esperienza. Come scrive Gianluca Di Marzio sul Corriere della Sera, infatti, nei prossimi giorni i dirigenti nerazzurri attendono la risposta dell'ex Sampdoria in merito all'offerta di rinnovo:

"Rafa per il Milan e Skriniar per l’Inter: i migliori acquisti di gennaio per le milanesi sarebbero i rinnovi, alquanto spinosi, di due giocatori determinanti per Pioli e Inzaghi. Per il difensore nerazzurro, il tempo stringe sempre di più e si attende una risposta nei prossimi giorni all’offerta da oltre 6 milioni a stagione".