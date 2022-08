Sky – Skriniar, niente incontri Inter-PSG: “Per Zhang e i dirigenti resta in nerazzurro”

Arrivano smentite sulle notizie in arrivo dalla Francia per Milan Skriniar. Sky Sport fa il punto sulla situazione

Arrivano smentite sulle notizie in arrivo dalla Francia per Milan Skriniar . Sky Sport fa il punto sulla situazione che riguarda il difensore dell’Inter, a ormai 24 ore dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato. La posizione del club nerazzurro non cambia: Skriniar non si muove e a mercato chiuso si tratterà il rinnovo di contratto.

Ecco quanto evidenziato da Sky Sport: “Skriniar, arrivano notizie di incontri e contatti che però non ci sono stati, nonostante da Parigi si siano esposti. Per l'Inter Skriniar rimane, poi eventuali discorsi vanno pesati in base a un'eventuale ultima offerta pesante che potrebbe arrivare e andrebbe valutata. Zhang ha fatto capire che rimane, i dirigenti fanno capire che per loro resta. Se cambia qualcosa, può essere per volontà del giocatore ed entourage”, ha spiegato Andrea Paventi in onda.