Skriniar, altro segnale dei tifosi dell’Inter: che boato all’ingresso in campo a Cesena

Un altro segnale, semmai ce ne fosse bisogno, per far capire a tutti, società in primis, quale sia la posizione del popolo nerazzurro

Marco Macca

Un altro segnale, semmai ce ne fosse stato bisogno, per far capire a tutti, società in primis, quale sia la posizione del popolo nerazzurro in merito al suo futuro. L'Orogel Stadium di Cesena, all'ingresso in campo di Milan Skriniar al 58' dell'amichevole tra Inter e Lione, ha riservato un grande boato al difensore centrale slovacco, al centro di voci di mercato che lo vedono fortemente nel mirino di Paris Saint-Germain e Chelsea e prescelto dal club per arrivare all'attivo di 60 milioni di euro sul mercato.

I tifosi dell'Inter, però, non vogliono sentir parlare di addio e lo hanno fatto capire ancora una volta. All'ingresso in campo, Skriniar è stato accolto da una vera ovazione. Un ragazzo nel cuore del popolo nerazzurro, che spera che le voci di mercato non diventino realtà e che spezzino una favola di vero amore.