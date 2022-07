Biasin: “Fosse per Skriniar, lui resterebbe all’Inter. Il PSG e il rinnovo…”

Il destino di Milan Skriniar. In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del difensore dell’Inter

Il destino di Milan Skriniar. In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del difensore dell’Inter: “Skriniar? L’unico fastidio che può avere è non avere ancora certezze sul futuro. Dipendesse ad lui, avrebbe avanti con la maglia dell’Inter. Dipende tutto dall’offerta che arriverà da Parigi, non credo il PSG arrivi a 70. Poi il club nerazzurro dovrà eventualmente rinnovare il contratto del difensore”, ha detto al canale di calciomercato.it.