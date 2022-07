Sky – Skriniar, non è arrivata l’offerta giusta. Sarà ceduto un solo difensore. Dybala…

L'Inter ha fatto il suo prezzo per Skriniar, la cifra si aggira sugli 80 mln. Al momento le società che lo hanno richiesto - PSG e Chelsea su tutte - non sono arrivate ad offrire quella cifra. Se non dovesse arrivare quell'offerta, lo slovacco resta comunque un punto fermo per la squadra nerazzurra. In difesa al massimo andrà via un giocatore, hanno spiegato a Skysport. Milan sembra essere il primo nome, ma il mercato può offrire delle sorprese. Al momento quello che chiede il club non è stato soddisfatto dalle squadre che lo vorrebbero.