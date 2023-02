Il Giornale – Skriniar-PSG, le cifre tra stipendio e bonus: alla firma non guadagnerà 25mln

Fino a giugno con la maglia dell'Inter , poi il trasferimento a parametro zero al PSg. Il futuro di Milan Skriniar è già deciso e parla parigino. Il Giornale riporta nel dettaglio le cifre che lo slovacco guadagnerà in Francia a partire dalla prossima stagione:

"Dopo tanti segnali mediatici il PSG non ha affondato per Milan Skriniar, lasciando inalterata a 10 milioni più 2 di bonus l’offerta per portare il centrale slovacco subito alla corte di Galtier. Nulla da fare. Troppo bassa la proposta per convincere l’Inter (chiedeva 20 milioni) a liberarlo subito. Il difensore rimarrà così a Milano fino al termine della stagione, quando poi volerà in Francia per diventare da luglio un nuovo calciatore del Paris (contratto quadriennale da 9 milioni a stagione più 2 di bonus e un premio alla firma di 16 milioni!)".