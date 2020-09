Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Milan Skriniar. A SportMediaset sono arrivate conferme in merito: con la conferma di Antonio Conte il centrale slovacco è infatti destinato ad essere ceduto. I francesi, riporta l’emittente, hanno offerto 50 milioni di euro, i nerazzurri ne chiedono 70: nel caso in cui i francesi dovessero aumentare l’offerta, Marotta e Ausilio saprebbero già dove reinvestirli e andrebbero diritti su N’Golo Kanté e Emerson Palmieri del Chelsea.