“Come si chiude Appiano?” Inzaghi chiaro: Skriniar e Dumfries intoccabili. Simone è convinto…

L'Inter così com'è gli piace, e anche tanto. Non toccherebbe nulla da qui alla fine del mercato, Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro sa bene quale sia la situazione del club e che, fino all'1 settembre, non si potrà essere del tutto tranquilli. Ma, nel frattempo, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha fatto al club una richiesta specifica: fare di tutto per la permanenza di Milan Skriniar e Denzel Dumfries. Scrive la rosea:

"Ma come si chiudono le porte? C’è un modo per bloccare il cancello di Appiano? Si scherza, eh. Ma Simone Inzaghi va immaginato così, in questi giorni: guardiano dei suoi giocatori, l’esatto contrario di quella famosa pubblicità che recitava “toccatemi tutto, ma non...”. Eh no. Non toccate proprio nulla, lasciate tutto com’è. Il riferimento è a Milan Skriniar e Denzel Dumfries, i due calciatori più “chiacchierati” come potenziali cessioni da qui in avanti. E non è solo una speranza, ma una richiesta specifica dell’allenatore, figlia di una convinzione precisa: così com’è (al netto dell’arrivo richiesto di un vice De Vrij) l’Inter piace al tecnico, convinto con l’attuale organico di potersela giocare al massimo livello per vincere lo scudetto e ben figurare in Champions League".