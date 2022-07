Sanchez, Pinamonti e l’incognita ‘top player’: i 5 nodi del mercato dell’Inter

In primis la buonuscita di Alexis Sanchez . Il cileno è ambizioso, la trattativa per la buonuscita tutt’altro che semplice. “Il suo addio è una priorità assoluta per alleggerire il monte ingaggi complessivo”, spiega la rosea . Il secondo nodo riguarda Andrea Pinamonti , con la Salernitana che ha trovato già l’accordo con l’Inter, ma il giocatore che tentenna (ci sono anche Atalanta, Monza e Sassuolo). ”Ci sono pochi dubbi sulla buona riuscita della cessione di Pinamonti: è questione di tempo, poi la notifica sull'app di home banking arriverà”, spiega la rosea. Il terzo nodo riguarda gli altri esuberi della rosa, da Lucien Agoumé e Eddie Salcedo a Valentino Lazaro e il gioiello Cesare Casadei (ci sono Torino e Sassuolo). Dalbert dopo l’intervento al ginocchio resterà almeno fino a gennaio.

Poi si passa al dopo Ranocchia, con un nome su tutti in cima alla lista: Nikola Milenkovic, valutato 15 milioni di euro dalla Fiorentina. Ma occhio anche alle piste low cost o alle possibili occasioni di fine mercato. Il quinto e ultimo nodo riguarda infine l’incognita ‘top player’. “Milan Skriniar pareva destinato al Paris Saint-Germain, ma l'Inter è rimasta rigida sulla richiesta di 70 milioni di euro, stessa cifra sventolata al Chelsea all'ultimo sondaggio. I londinesi sono peraltro anche gli ultimi a essersi interessati a Denzel Dumfries, che però ha un cartellino del prezzo da 40 milioni che spaventa un po' tutti. Insomma, a Milano si aspettano offerte irrinunciabili per privare la formazione titolare - estremamente competitiva - di uno dei suoi componenti. La situazione è però passibile di mutamenti repentini, vista la necessità di Suning di fare cassa entro la fine della prossima stagione: offerte al momento non preventivabili potrebbero cambiare le carte in tavola, da Stefan De Vrij a qualcuno di più prezioso”, spiega la rosea.