Skriniar e Dumfries incedibili? “Inzaghi sa bene che l’Inter non potrebbe dire no se…”

Skriniar e Dumfries sono due giocatori fondamentali nell'Inter che Simone Inzaghi ha in mente, ma l'allenatore nerazzurro conosce bene quale sia la situazione attuale del club. Ecco perché, come scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico sa che, di fronte a un'offerta congrua, per i dirigenti interisti sarebbe impossibile dire di no:

"Inzaghi conosce bene anche le esigenze finanziarie del club. Sa bene che, se dovesse arrivare un’offerta imponente per uno dei due, sarebbe quasi impossibile dire no. Però questa sua posizione ha spinto il club a essere fermo nelle potenziali trattative. Per Skriniar e Dumfries non si tratta, arrivati a fine luglio. O arrivano i milioni chiesti - 70 per lo slovacco, 50 per l’olandese - oppure i due restano in nerazzurro".