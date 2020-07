Corsera: “Inter, Skriniar allo United per Sanchez? Eriksen, c’è un’opzione non così remota”

Alexis Sanchez vuole fortemente restare all’Inter. E’ quanto affermato dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna, nella quale Guido De Carolis fa il punto sul futuro del centravanti cileno, col club nerazzurro al lavoro per acquistarlo definitivamente dal Manchester United: “Superato l’infortunio che l’aveva escluso per un lungo periodo a inizio campionato, il cileno è un giocatore rigenerato. Marotta ha già avviato i contatti con il Manchester United per riscattarlo: 15 milioni dovrebbero accontentare il club inglese. Va trovata un’intesa con il giocatore che ha un ingaggio stratosferico: 14 milioni netti a stagione. L’Inter attualmente gliene versa 5,5, il resto è a carico del Manchester United, con cui Sanchez ha un contratto fino a giugno 2022.

Sfruttando però il decreto crescita di Renzi, l’Inter ha la possibilità di usufruire di un 30 per cento di sconto sull’ingaggio. In sintesi al giocatore andrebbe una cifra vicina ai 10 milioni l’anno per le prossime tre stagioni, alla società costerebbe circa 15 milioni lordi. Non è da escludere l’inserimento di un giocatore nella trattativa con il Manchester, Milan Skriniar è uno degli indiziati. La cessione del difensore garantirebbe una plusvalenza e capitali da reinvestire sul mercato. Chi invece oggi dovrebbe riguadagnarsi il posto da titolare è il danese Christian Eriksen, tenuto in panchina nelle ultime due gare con Verona e Torino. Il futuro del centrocampista è ancora poco chiaro, una cessione, con annessa plusvalenza, non è un’opzione così remota“, conclude il quotidiano.