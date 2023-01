Sky – Inter, risposta Skriniar entro fine mercato. Poi due big in scadenza 2024

La trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar, ma non solo. In casa Inter il focus dei dirigenti è soprattutto sulle scadenze

Alessandro Cosattini

La trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar, ma non solo. In casa Inter il focus dei dirigenti è soprattutto sulle scadenze contrattuali. Quelle del 2023, ma anche quelle del 2024 una volta terminata la finestra invernale di mercato. Ecco la situazione, dal sito di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky.

“L'Inter continua ad aspettare una risposta da Milan Skriniar dopo la proposta di 6 milioni più bonus. Il club nerazzurro si attende una risposta entro la fine del mercato di gennaio, per capire le reali intenzioni dello slovacco. Trattativa avanzata per il rinnovo di Matteo Darmian, mentre per gli altri (D'Ambrosio, Handanovic, Gagliardini e Dzeko) si aspetterà ancora prima di trattare. A fine mercato si comincerà a ragionare anche sulle scadenze nel 2024, in particolare quelle di Bastoni e Calhanoglu. Novità invece per quanto riguarda De Vrij: l'Inter ha proposto al difensore un biennale e attende ora una sua risposta”, si legge.