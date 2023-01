Skriniar, l’Inter farà il massimo. “Aggiornamento post Supercoppa ma una cosa preoccupa”

Continuano i rumors in merito al futuro di Milan Skriniar, il cui contratto è in scadenza a giugno 2023. "Un capitano in scadenza. Con Brozovic fermo ai box, questa sera toccherà a Skriniar. Non si tratta certo di una novità. Il fatto inedito, però, è che dal 1° gennaio, il difensore slovacco si trova nelle condizioni di firmare per qualsiasi club, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Potrebbe farlo senza nemmeno informare l’Inter. Ma non è questo ciò che preoccupa. Piuttosto è l’attesa che si sta prolungando per una vera ed effettiva risposta alla proposta di rinnovo che Marotta e Ausilio hanno presentato diverse settimane fa", spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.