L'ex difensore nerazzurro, che ha lasciato l'Inter a parametro zero nel 2023, è già in partenza dalla Francia

Se ne era parlato nei giorni scorsi e se ne torna a parlare oggi in Turchia. Stando a quanto scrive il sito turco Milliyet, il Galatasaray avrebbe ricevuto il sì per gennaio da Milan Skriniar. "L'accordo con il calciatore slovacco è totale. Sono state risolte tutte le questioni", si legge nell'articolo. Di lui si è parlato anche in chiave Serie A, è stato accostato al Napoli, alla Roma, alla Juve. Pure al Bayern Monaco. Ma ora si è fatta strada l'ipotesi che lo porterebbe a trasferirsi a Istanbul.