"Skriniar? Gennaio è sempre un mercato particolare, si rischia di fare dei danni. Si va a toccare e minare un equilibrio e un'integrità di squadra. Se ci saranno opportunità, andremo a coglierle. Devono essere opportunità che ci migliorano in questi 6 mesi ma anche in futuro, saremo attenti a non minare e rovinare l'integrità del gruppo