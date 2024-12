"Indipendentemente dalle convocazioni per l'anticipo di domani, in casa del Monaco, Skriniar ormai è al bivio. Per sganciarsi dal PSG serve capire anche le indicazioni sulle condizioni di negoziato. Al difensore restano tre anni e e mezzo di contratto, e per rientrare in Italia servirebbe un'apertura su un prestito oneroso. Anche per un eventuale approdo a Napoli, dove si è appena infortunato Bongiorno e ritroverebbe Conte, al netto delle relazioni inaspritesi tra i club sul caso Osimehn. In Spagna, una pista conduce non al Real Madrid, club nemico, ma all'Atletico Madrid, più compatibile per filosofia di gioco alle caratteristiche del giocatore. Più credibile comunque un rilancio in Premier League, in squadre di prima fascia. Come il Tottenham dove entrerebbe in una rotazione attiva con Romero e Van de Ven".