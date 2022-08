Skriniar, Psg a Milano con 65 mln. Marotta, muro da 90mln. “Addio? Arriverebbero…”

La Gazzetta dello Sport conferma le ultime voci provenienti dalla Francia e precisamente da L'Equipe: il Paris Saint-Germain sta tornando alla carica per Milan Skriniar. Il difensore slovacco resta infatti in cima alla lista del club francese su precisa richiesta di Galtier, che lo considera perfetto la sua difesa a tre. E, dopo settimane passate a nascondersi, il club parigino è pronto a scoprire le sue carte. Secondo la rosea, infatti, per domani è programmato un incontro tra le due società. Incontro in cui il PSG alzerà l'offerta per il giocatore a 65 milioni di euro (60 più 5 di bonus). Una cifra che può far gola a pochi giorni dalla fine del mercato, soprattutto perché l'Inter non ha ancora raggiunto l'attivo di 60 milioni di euro, ma che non riscuoterà, a meno di clamorosi colpi di scena, l'assenso della società nerazzurra. La Gazzetta, infatti, ribadisce la posizione, chiara, dell'Inter: a questo punto della stagione, Skriniar non si tocca. A meno di offerte davvero irrinunciabili, che d'ora in poi partono da 90 milioni di euro: