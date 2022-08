FCIN1908 / Inter, Akanji solo in un caso. Acerbi pista viva. Skriniar, ora la deadline c’è

L'estate sta finendo e con lei anche il calciomercato. Ad Appiano Gentile ci si prepara alla sfida contro lo Spezia, la prima in casa a davanti alla bolgia di San Siro. Come al solito il popolo nerazzurro ha risposto presente con un sold out che parla chiaro: ci si aspetta tanto da questa stagione e c'è grande voglia di sostenere i ragazzi. Domani Simone Inzaghi non parlerà nella classica conferenza stampa alla vigilia della partita, ma lo farà attraverso i canali social dell' Inter . Come avvenuto anche nella scorsa stagione il tecnico nerazzurro incontrerà i giornalisti prima delle sfide importanti e cercherà di diluire le conferenze quando troppo ravvicinate. Il fatto che il mercato sia ancora aperto e che la prossima settimana diventi quella decisiva per alcune questioni di mercato in sospeso, non sono naturalmente semplici dettagli.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908 l'Inter è in attesa di prendere una decisione in merito al difensore chiesto da Simone Inzaghi. Akanji a 20 milioni di euro non è un'opzione con il Mondiale che interromperà la stagione in inverno e il Borussia Dortmund costretto a lasciarlo andare via a zero l'anno prossimo. Queste le possibilità: prolungare con il Dortmund e venire all'Inter in prestito subito (magari con un accordo che preveda una qualche forma di indennizzo) oppure vestire la maglia nerazzurra nel 2023, venendo via a zero. Acerbi rimane naturalmente un'opzione sul tavolo dei dirigenti nerazzurri: pista economicamente percorribile e sostenibile. Per quanto riguarda invece Milan Skriniar ogni giorno che passa è un giorno in più verso la sua permanenza in nerazzurro. Sembra banale, ma è così. La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva. Dal Psg non arrivano contatti e offerte ormai da luglio. La sfida contro la Lazio in programma settimana prossima potrebbe rappresentare quindi una sorta di deadline per scongiurare il pericolo che ha angosciato oltremisura l'estate dei tifosi nerazzurri. Tutti in casa Inter, a partire da Inzaghi, sperano che alla fine si risolva così. Molto rumore per nulla.