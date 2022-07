Skriniar-PSG, accordo totale: ecco lo stipendio che Milan guadagnerà a Parigi

Sembra solo una questione di pochi giorni, prima che Milan Skriniar lasci l'Inter e si trasferisca al Paris Saint-Germain. Come scrive Il Giornale, infatti, il difensore nerazzurro ha ormai da giorni trovato un accordo totale con il club francese. Ecco, nel dettaglio, i termini dell'intesa:

"A dare il là a queste reazioni a catena sarà l’Inter, pronta a cedere Milan Skriniar. Il centrale slovacco da giorni ha trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain per un contratto quinquennale da 7,5 milioni a stagione più 1,5 di bonus. Praticamente il triplo rispetto a quanto slovacco percepisce a Milano (3,2 milioni annui). Ora il Paris è pronto ad alzare la propria offerta a 65 milioni per chiudere la pratica. La dirigenza nerazzurra ne vuole però 70. Distanza colmabile attraverso l’inserimento di alcuni bonus per completare l’affare".