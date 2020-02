CM – Guardiola vuole Skriniar: arriva la risposta dell’Inter: “Si siederà al tavolo per…”

Arrivano conferme sull’interesse del Manchester City di Pep Guardiola per Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il club inglese avrebbe messo nel mirino il difensore nerazzurro classe 1995 per rinforzare un reparto che nelle ultime stagioni, nonostante gli ingenti investimenti, ha mostrato più di una falla. Skriniar è il profilo individuato per accrescere l’affidabilità della difesa Citizens.

Ma qual è la posizione dell’Inter? Secondo la testata, il club nerazzurro non considera Skriniar incedibile a priori, ma potrebbe sedersi al tavolo delle trattative solo di fronte a un’offerta minima di circa 80 milioni di euro. La società, comunque, rimane piuttosto tranquilla.

(Fonte: calciomercato.com)