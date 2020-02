Inter, la notizia è clamorosa: una ‘bomba’ che cambierebbe volto dell’estate ad Appiano

La notizia, clamorosa, arriva dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: il Manchester City sarebbe pronto a sferrare un altro assalto per Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter è da sempre nelle mire di Pep Guardiola, che in questo caso, dopo aver visto rifiutarsi una proposta da 65 milioni di euro, potrebbe spingersi a offrire un ricco conguaglio economico unito al cartellino di Joao Cancelo. Una notizia che, se confermata, potrebbe stravolgere l’intero prossimo mercato nerazzurro, dato che poi in viale della Liberazione bisognerebbe trovare un sostituto. Sempre che l’Inter decida di privarsi di uno dei migliori difensori in circolazione:

“Il mirino di Guardiola si è di nuovo posato su Skriniar. E’ l’indiscrezione che rimbalza dall’Inghilterra. La difesa del Manchester City, infatti, continua a fare acqua, nonostante i massicci investimenti degli ultimi anni. Significa che non sono stati scelti gli uomini giusti. Lo potrebbe diventare, però, il centrale slovacco, per cui il club inglese, in passato, era arrivato ad offrire anche 65 milioni di euro, venendo però respinto dall’Inter. Ora la quotazione di Skriniar, che un anno fa ha rinnovato il suo contratto fino al 2023, è ulteriormente cresciuta. Ma l’idea dei Citizens sarebbe quella di inserire nell’operazione anche il cartellino di Cancelo, prelevato la scorsa estate dalla Juventus – in cambio di 65 milioni: 28 più Danilo in bianconero – e quasi mai protagonista a Manchester. Il portoghese, a differenza di Torino ha lasciato un bel ricordo a Milano, ma nella primavera 2018 il club nerazzurro non era nelle condizioni per riscattarlo dal Valencia. Difficile che ora possa valere il sacrificio di Skriniar…“.

(Fonte: Corriere dello Sport)