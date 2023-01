Skriniar, addio immediato possibile. L’Inter apre la porta: “Inzaghi sa che…”

E' sempre più concreta l'ipotesi che Milan Skriniar lasci l'Inter già in questa finestra di mercato invernale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, anche l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi sa che il rischio di una partenza immediata dello slovacco è concreto:

"Siamo comunque nell’ambito di una trattativa. Se Skriniar non sarà del Psg tra 72 ore, è solo perché non ci saranno stati i tempi tecnici per la chiusura dell’affare. Anche Simone Inzaghi, interrogato sul tema, ieri sera a Cremona è stato meno netto rispetto al passato. «Chiedete a Marotta e Ausilio – ha risposto ai giornalisti -. Io ho sempre detto che Milan è un grandissimo professionista che si allena sempre al massimo. Ma non so cosa succederà». Sa anche l’allenatore che il rischio di perdere subito lo slovacco è concreto. Di più: le percentuali di permanenza, a ieri, sono inferiori a quelle di un addio immediato. Anche perché la valutazione deve essere complessiva, non solo tecnica".