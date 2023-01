Skriniar, Biasin: “Inter aspetta offerta entro domani, le cifre. 2 sostituti in ballottaggio”

Il club nerazzurri aspetta il rilancio del Psg. In caso di addio due i nomi per sostituire lo slovacco

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Milan Skriniar . È ormai chiaro che il difensore giocherà per il Psg, resta solo da capire quando accadrà.

In merito alla situazione del difensore, Fabrizio Biasin offre ulteriori aggiornamenti: "Rispetto alla prima offerta del Psg l’Inter attende un rilancio entro domani. In caso di offerta vicina ai 20 milioni il giocatore partirà (due nomi in ballottaggio per la sostituzione), viceversa sarà a disposizione di Inzaghi per la partita di martedì".