Van Dijk ko, il Liverpool pronto a un gran colpo: “In lista c’è anche Skriniar. L’Inter…”

Il brutto infortunio rimediato da Virgil van Dijk potrebbe accendere il mercato dei difensori centrali. Come riportato da calciomercato.com, infatti, il Liverpool potrebbe essere costretto a trovare un sostituto all’altezza del suo colosso olandese, che ha rimediato un guaio al ginocchio con interessamento dei legamenti, che lo obbligherà ad un’operazione chirurgica.

Nella lista dei Reds, oltre a Upamecano, Gimenez e Koulibaly, ci sarebbe anche Skriniar. Il centrale slovacco, attualmente in patria in isolamento dopo la positività al Covid, non è considerato incedibile a prescindere dall’Inter, pronta già in estate ad ascoltare offerte congrue (dai 50 milioni in su). Uno status che potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta in vista dell’estate. O, chissà, anche per gennaio…

(Fonte: calciomercato.com)