Biasin: “Conte, niente processi ma manca nei 90 minuti. Inter, serve essere severi perché…”

Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, è intervenuto a Pressing, programma di Italia 1 condotto da Giorgia Rossi e ha avuto modo di parlare del derby. Questo è quanto ha detto: «Dopo una sconfitta nel derby è facile fare le pulci all’allenatore. Lo stesso che alla fine della scorsa stagione è arrivato secondo in Serie A e in finale di Europa League. Non mi metto quindi a fare processi a Conte. Però è umano e come tutti gli umani sbaglia. Ieri secondo me ha sbagliato. Perché hai una squadra limitata nei cambi e nei titolari e ieri secondo me non poteva supportare la difesa a tre e quando ci sono giocatori che non sono in partita, in particolare Kolarov, forse puoi pensare di cambiare in corsa. Manca un po’, secondo me nella gestione dei novanta minuti. Però le prospettive della stagione non sono cambiate di una virgola. L’Inter è una squadra costruita per vincere lo scudetto e ha organico per arrivare in fondo in serenità».

-Ma non si può essere soddisfatti di questa Inter…

Non si può essere soddisfatti ma non si deve essere preoccupati. L’Inter ha lavorato bene sul mercato, nessun gruppo è completo come l’Inter ma ieri mancavano gli uomini a Conte. Mancavano Skriniar e Bastoni. Bisogna far funzionare il gruppo: lui vuole troppo una squadra di tanti Conte in campo per come la vedo io. Invece quando decidi di puntare su Vidal ed è arrivato, con questo Barella e il cileno puoi permetterti anche Eriksen da titolare, non venti minuti, che secondo me due gare di fila non le sbaglia.

-Il pari più giusto?

Io sono d’accordo sul risultato. L’Inter ha avuto tante occasioni per pareggiare ma bisogna essere severi con i nerazzurri. Se vuoi provare a vincere lo scudetto, e credo sia stata costruita per questo, allora niente alibi. E ieri Pioli con il suo onestissimo 4-2-3-1 si è meritato il derby.

(Fonte: Pressing)