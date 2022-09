TS – Inter, Skriniar non ha gradito l’estate nel limbo. I 9 mln offerti dal PSG…

“Il non sopito interesse del PSG per Skriniar non può far star serena l’Inter, soprattutto perché il difensore slovacco, che non ha gradito di essere rimasto in un limbo per tutta l’estate, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Una trattativa che sembrava scontata nella primavera scorsa e diventata in salita non tanto per la volontà del difensore che ha sempre manifestato la voglia di rimanere in nerazzurro, quanto per le cifre che potrebbero essere messe sul tavolo. Skriniar attualmente percepisce 3,8 milioni e l’Inter nei mesi scorsi aveva pensato a un rinnovo in stile Barella, ovvero 4,5 milioni di base a salire nelle stagioni successive fino ad arrivare a 6 più bonus. Una proposta che ora non potrà più bastare visto che in estate il PSG ha offerto a Skriniar un contratto superiore ai 9 milioni, cifra che chiaramente l’Inter non potrà mai raggiungere”, si legge.