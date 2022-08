Skriniar via? Inzaghi e compagni si oppongono. “Difficile rimpiazzarlo vista situazione Inter”

Pubblicamente e privatamente, Simone Inzaghi e tutto lo spogliatoio dell'Inter hanno esternato una ferma opposizione riguardo la possibile cessione di Milan Skriniar. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, quella dello slovacco non sarebbe una sostituzione facile, viste anche le strettoie economiche in cui si muovono i nerazzurri:

"L’opposizione del corpo tecnico, Inzaghi in primis, è arcinota, e tanti giocatori, da capitan Handanovic in giù, hanno ribadito che senza lo slovacco non si canta messa. In più, anche i tifosi sono sensibili al tema e solo qualche settimana fa avevano piantato tende e striscioni davanti alla sede. Del resto, vista la leadership tecnica e morale riconosciuta da tutti, l’Inter con Skriniar non saluterebbe un giocatore “normale”. E neanche una pedina facilmente rimpiazzabile, soprattutto nelle strettoie economiche lungo cui si muove il club".