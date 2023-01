Pedullà – Skriniar, offerta da 8+5 non basta all’Inter. Non ha ancora firmato col PSG

Per alcuni Milan Skriniar ha già firmato il suo contratto con il Paris Saint Germain (LEGGI QUA), quello che a fine stagione lo porterà a parametro zero all'ombra della Torre Eiffel. Alfredo Pedullà però racconta che, secondo le sue fonti, il calciatore dell'Inter non ha ancora firmato il contratto con la società parigina. "Skriniar non ha firmato per il PSG, firmerà e lo sanno anche i muri", ha scritto in un tweet parlando con i suoi follower.