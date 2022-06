Skriniar, pressing Psg: servono 80 milioni. Se parte, l’Inter accelera per Bremer

Il difensore dell'Inter è il primo obiettivo del Psg per rinforzare la difesa, in caso di partenza il club nerazzurro ha già il sostituto

Andrea Della Sala

Al centro delle trattative dell'Inter ci sono anche le valutazioni delle offerte per i difensori Bastoni e Skriniar. Lo slovacco è nel mirino del Psg che lo ha scelto come primo rinforzo per la retroguardia del prossimo anno.

"Il nuovo direttore sportivo del Psg, Luis Campos, ha una missione urgente da portare a termine: trovare un difensore che possa reggere alla trazione anteriore della squadra parigina, impedendole così di sbandare nelle magiche notti di Champions. E sul taccuino del neo d.s. c'è lì in bella mostra un nome sopra tutti: Milan Skriniar. I due club hanno già avuto un primo contatto esplorativo: l'Inter ha chiesto 80 milioni per sedersi a trattare, il Psg ha avanzato una prima offerta da 40 milioni, ovviamente rispedita al mittente. Skriniar per l'Inter è qualcosa in più di un semplice difensore: è un pilastro del progetto, è la colonna su cui si poggia la difesa nell'idea di calcio di Simone Inzaghi. Per lasciarlo partire, allora, serve una proposta indecente", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ma siamo solo ai colloqui esplorativi, il Psg rialzerà, questo è certo. Poi, fino a dove si spingerà, resta tutto da scoprire. Secondo i media francesi, il presidente Al Khelaifi avrebbe stanziato un budget da 80 milioni per sistemare la difesa. Chissà se sarà d'accordo nel fare all in su un unico obiettivo".

"Il difensore oggi lascerà la città e andrà in vacanza, dove continuerà il lavoro di recupero in attesa di novità. L'Inter, intanto, tenterà un nuovo approccio con il Torino per Bremer, che piace alle big d'Europa e in Italia è seguito con interesse anche da Milan e Juve (alla quale avrebbe fatto sapere di non essere disponibile ad andare, per rispetto per il Toro). Il difensore brasiliano ha messo da tempo l'Inter al centro dei suoi pensieri, ma ovviamente lascerà che siano i club a decidere il suo futuro. Per il Torino, Bremer vale almeno 50 milioni di euro: l'Inter è avvisata", chiude il giornale.