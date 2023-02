SportMediaset – Inter, post-Skriniar: quattro nomi in agenda

Il difensore slovacco è rimasto ma in estate lascerà Milano per approdare a Parigi e i dirigenti interisti lavorano sul sostituto

Eva A. Provenzano

Il post Skriniar in casa Inter è già cominciato. Anche se il giocatore slovacco alla fine non è partito a gennaio, come sembrava potesse accadere, si parla già del momento in cui sbarcherà a Parigi e ai nerazzurri servirà un sostituto.

In particolare SportMediaset fa il punto sui nomi che possono essere sul taccuino dei dirigenti interisti. A partire da Becao, giocatore dell'Udinese con contratto in scadenza nel 2024. Piace anche al Napoli, la squadra che ammirava da bambino e all'Atalanta pronta ad accelerare per lui in caso di partenza di Demiral.

Proprio lui, sondato già nelle scorse settimane dall'Inter, è tra i nomi della lista. Si tiene ancora in considerazione il nome di Smalling (scadenza a giugno) e Milenkovic, difensore della Fiorentina del quale si era parlato nell'estate del 2022. Allora sembrava che il PSG si fosse avvicinata al club milanese con un'offerta importante per lo slovacco, ma l'Inter l'ha rifiutata. Ed era convinta rinnovasse. Solo che così non è stato e il destino parigino di Skriniar ha preso comunque forma. Si materializzerà tra qualche mese.

(Fonte: SM)