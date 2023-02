FCIN1908 / Demiral-Inter, tutte le cifre. L’affare resta possibile a giugno: gli scenari

I dettagli dell'operazione Demiral sfumata nelle ultime ore di mercato. Ma il file non è stato del tutto accantonato dall'Inter

Pasquale Guarro

L’Inter ha per adesso messo da parte il fascicolo Demiral, pronta però a riaprirlo a giugno, ammesso che l’Atalanta sia disposta a cambiare la propria posizione in merito alla cessione del difensore turco. Non è un segreto, i due club ne hanno parlato negli ultimi giorni di mercato, quando il PSG ha provato ad anticipare l’operazione Skriniar e la dirigenza di viale della Liberazione ha cercato di tamponare l’emergenza nel miglior modo possibile.

Una trattativa, quella tra Inter e Atalanta, mai decollata per via delle due differenti visioni. Con in mano lo storico degli infortuni del calciatore, in viale della Liberazione hanno pensato fosse il caso di cautelarsi con tutte le precauzioni possibili. Per questo motivo, ha appurato Fcinter1908, la proposta formulata all’Atalanta è stata di circa 3-4 milioni di euro per il prestito oneroso più il diritto di riscatto.

Proposta che l’Atalanta non ha ritenuto congrua. I bergamaschi erano sì disposti a cedere Demiral a gennaio, ma solo se a titolo definitivo, incassando una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. L’Inter, in questo momento, rappresenta una concorrente per la corsa Champions e aiutarla a risolvere un problema deve avere almeno un senso. Insomma, per 25 milioni di euro il gioco poteva valere la candela, per 3-4 milioni di prestito, invece, decisamente no.

La questione, tuttavia, non è ancora del tutto accantonata. I contatti tra l’Inter e l’entourage del calciatore non sono cessati, i rapporti tra Gasperini e Demiral non sono ai massimi storici e il turco gradirebbe molto l’opzione Inter per il suo futuro. Tutto rimandato a fine anno, quando Inter e Atalanta non saranno più dirette concorrenti nella corsa Champions, con Percassi che a quel punto (anche se rimane difficile) potrebbe pensare di accettare una nuova formula e aprire al prestito.