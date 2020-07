Skriniar, futuro già scritto? TS: “L’Inter fissa il prezzo. Ed ecco i tre nomi cerchiati”

“Un avvicendamento in campo che potrebbe avere – a sorpresa – dei risvolti anche di mercato”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito a quanto accaduto con il Torino con Godin che, all’ultimo minuto, ha sopravanzato Skriniar ed è partito titolare. L’esperienza dell’uruguayano all’Inter sembrava essere giunta all’epilogo ma il gol ritrovato e un’altra buona prestazione potrebbero cambiare le carte in tavola e rimescolare un futuro che appariva già segnato. “Godin lunedì contro il Torino ha preso il posto di Skriniar, escluso per scelta tecnica dopo la prestazione negativa di Verona. Una sorta di bocciatura per il difensore slovacco, un po’ come accaduto per Eriksen, e che aumenta i dubbi sul suo futuro“, commenta il quotidiano torinese.

ADDIO SKRINIAR? – Il futuro di Skriniar ora infatti è diventato un argomento di discussione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter sta vagliando altri profili per la difesa e i tre nomi più caldi in tal senso sono Kumbulla, Vertonghen ed Izzo: “Chissà che a fargli spazio (al difensore in arrivo, ndr) non sia più Godin, ma Skriniar, che il club nerazzurro valuta comunque non meno di 60 milioni”, chiosa il giornale.