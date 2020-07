Lautaro o Skriniar? A sorpresa la cessione top potrebbe essere un’altra: Conte non direbbe no

Come noto, nella rosa dell’Inter sono in tanti i giocatori ad avere mercato in giro per l’Europa. Su tutti, Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona, e Milan Skriniar, cercato invece dalle due squadre di Manchester. Ma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a partire potrebbe essere a sorpresa Marcelo Brozovic, che in quest’ultima stagione, riferisce la testata, non avrebbe convinto a pieno l’allenatore nerazzurro:

“… Brozovic non ha completamente convinto società e allenatore. La crescita mostrata nelle ultime due stagioni non è proseguita e sono ritornati alcuni limiti e intemperanze caratteriali, soprattutto nei momenti difficili (…). Tutto ciò fa sì che l’Inter possa ascoltare eventuali offerte per il numero 77, che aveva guadagnato estimatori dopo il Mondiale 2018. E le disavventure con la Rolls Royce in questo hanno un peso relativo“, riferisce la rosea.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)