In Francia – Skriniar-PSG, c’è l’accordo. Ma lui non spingerà: vorrebbe restare all’Inter

Milan Skriniar è un obiettivo concreto per il PSG ma non c'è l'accordo con l'Inter. Questo è quanto scrive il sito francese 90 min.com sottolineando come i nerazzurri avrebbero fissato il prezzo del cartellino del giocatore sugli ottanta mln. Non è ancora arrivati sul tavolo dei dirigenti interisti un'offerta che possa convincere l'Inter anche se c'è già un accordo sulla cifra del contratto che verrebbe fatto al difensore.

Ma lo slovacco non spingerà per il trasferimento a Parigi, spiegano in Francia. Perché la sua opzione resta la permanenza all'Inter, come ha sempre detto. Per questo parlano di operazione che resta complicata nonostante il forte interesse della società francese.