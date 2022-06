Inter, ora serve vendere: atteso rilancio PSG per Skriniar, 65 milioni non bastano

Dopo aver chiuso ben 5 operazioni in entrata (Onana, Mkhitaryan, Asllani Lukaku e Bellanova, seppur alcune ancora da ufficializzare), l'Inter dovrà ora pensare al mercato in uscita: c'è un obiettivo di bilancio molto chiaro da raggiungere, ragion per cui gli sforzi della dirigenza nerazzurra saranno rivolti verso le cessioni. Anche questa estate appare inevitabile un sacrificio, e l'indiziato numero uno rimane Milan Skriniar: il difensore slovacco è nel mirino del Paris Saint-Germain e non solo, e i vertici interisti puntano a incassare quanto più possibile dal suo addio. Così scrive il Corriere dello Sport: "Adesso non ci sono più "se e ma". Adesso l'Inter deve vendere. Prima di fare qualsiasi altro acquisto. Già cinque sono quelli in cassaforte, con Lukaku diamante più brillante. Il prossimo movimento dovrà per forza essere in uscita. E non in prestito, come Sensi che ieri ha detto sì al Monza. Risparmiato un ingaggio, ma per chiudere la sessione di mercato in attivo di 60-80 milioni serve ben altro. Ovvero vendere Skriniar".