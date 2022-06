L’Equipe – PSG, Campos già al lavoro: Skriniar priorità assoluta

Luis Campos è diventato ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Paris Saint-Germain, succedendo così a Leonardo. In Francia L'Equipe racconta come il nuovo dirigente dei parigini sia già al lavoro per allestire la squadra della prossima stagione. E, secondo la testata, fra le priorità assolute dello stesso Campo per la difesa c'è Milan Skriniar, difensore dell'Inter in scadenza nel 2023.