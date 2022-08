Skriniar, proposta indecente dal PSG ma l’Inter fa muro. Dumfries? La mossa del Chelsea

Mancano ancora tre settimane alla fine del calciomercato e, in casa Inter, tiene banco il tema cessioni perché né Skriniar né Dumfries sono certi di rimanere ad Appiano. Il tecnico del PSG Galtier in conferenza ha detto di aspettarsi tre nuovi innesti."Riavvolgendo il nastro degli ultimi due mesi, difficile non immaginare che nel lotto dei tre obiettivi non ci sia il profilo del difensore slovacco, con cui a fine giugno il club francese aveva anche trovato un’intesa economica: contratto quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus. Proposta indecente, insomma. Rimasta però sospesa, visto che il Psg all’Inter invece non ha mai fatto arrivare l’offerta irrinunciabile da almeno 65 milioni cash, unica via per portare sotto la Torre Eiffel il muro nerazzurro. L’Inter si è data una dead line per l’eventuale addio di uno dei suoi big, per cui non si dovrà andare oltre il via del campionato", commenta La Gazzetta dello Sport.