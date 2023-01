Criscitiello: “Skriniar ha portato l’Inter al guinzaglio. Che legnata Marotta”

Nel suo editoriale su Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato anche dell’addio di Milan Skriniar in casa Inter . Da capire se già a gennaio o a giugno, ma ormai sono solo le tempistiche in dubbio.

“L’Inter ha perso Skriniar e per noi, da agosto, non è una novità. Piuttosto sarà una novità per i tifosi che insultavano quando veniva raccontata la storia del rinnovo e non volevano credere a certe voci. Skriniar ha portato a passeggio l'Inter a guinzaglio e oggi il club ne esce con le ossa rotta, sia a livello mediatico che a livello economico. Marotta è un grande dirigente ma qui ha preso una lagnata sulla schiena che gli compromette parte della sua reputazione. Una strategia peggiore di questa difficilmente la ricordo”, ha scritto il noto giornalista”, si legge.