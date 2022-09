Skriniar-PSG, CdS: “Dall’universo Inter piovono solo smentite. Ma resta un sospetto”

“Simone Inzaghi spera di non veder partire Skriniar per il Psg, proprio al fotofinish del mercato. In realtà, su questo fronte, dall’universo nerazzurro piovono solo smentite. In Francia hanno cominciato a parlare di un coinvolgimento diretto delle proprietà, quindi tra Nasser Al-Khelaifi e Steven Zhang, poi di riunioni in corso a Milano con segnali positivi per il club transalpino. L’Inter ha replicato negando sia qualsiasi nuovo contatto sia l’arrivo di un’ulteriore offerta (attorno ai 65 milioni), comunque respinta. Resta, però, il sospetto che, all’ultimo momento, qualcosa possa accadere. Ovvero che il Psg si presenti con una proposta finalmente vicina ai desideri nerazzurri. Tuttavia, anche davanti a questa ipotesi, la dirigenza ha ribadito la linea ufficializzata giusto una decina di giorni fa: Skriniar non si muove. E in tempi stretti si lavorerà al rinnovo di contratto del difensore, divenuto più urgente che mai”, si legge.