Skriniar, contatti continui Inter-Psg: nel weekend l’accelerata? A 65 si può chiudere

L'affare non si sblocca, il difensore dell'Inter ha l'accordo ma rimane in attesa. Si cerca un punto d'incontro a metà strada

Andrea Della Sala

L'Inter ha bisogno di una cessione importante e attende una volta nell'affare Skriniar. Il Psg non h a fatto il passo decisivo per chiudere, i nerazzurri vogliono 70 milioni per lasciare partire il difensore.

"La nuova direzione tecnica sembra voler tagliare i ponti col passato: basta spendere e spandere, basta accontentare tutte le richieste. L’idea del nuovo d.s. Campos è chiarissima, c’è la necessità di lanciare un messaggio non solo all’Inter ma a tutti i club del mondo: il Psg è ancora una potenza economica, ma non farà più regali. I contatti tra i club, comunque, non si sono mai interrotti e questo lascia un cauto ottimismo sul buon esito della trattativa. Il Psg nel fine settimana partirà per una tournée in Giappone, quindi teoricamente potrebbe avere anche una certa fretta di concludere un affare su cui lavora ormai da un mesetto", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Serve però un ulteriore piccolo sforzo tra le parti: l’Inter era partita da una richiesta di 80 milioni per Skrigno, oggi è scesa a 70, ma solo cash. Il club parigino, invece, aveva avanzato la prima offerta di 50 a cui – nel tempo – ha provato ad aggiungere bonus e contropartite tecniche, non gradite al club nerazzurro. Marotta e Ausilio su questo punto non arretreranno mai: servono 70 milioni, senza giocatori nell’affare. Il Psg si è spinto fino a 60 (con contropartita tecnica), ora serve trovare un punto di incontro definitivo, magari a metà strada e con bonus. Skriniar, invece, l’intesa c’è da tempo: quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus. Per Skrigno restare all’Inter non sarebbe un problema, anzi. Ma anche lui ha capito che l’Inter ha bisogno di una cessione importante, e in fondo a Parigi, con Mbappé, Messi e Neymar, potrebbe togliersi diverse soddisfazioni", chiude il quotidiano.