L’Inter convoca Calhanoglu, obiettivo rinnovo: novità sui tempi della trattativa

Una stagione pienamente positiva e, contro l'Atalanta, un'altra partita da padrone del centrocampo. Hakan Calhanoglu strega sempre di più l'ambiente Inter . Tanto che, come scrive la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri si sono mossi concretamente per il rinnovo rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Scrive la rosea:

"Il suo impatto nei cuori nerazzurri è talmente forte che l’Inter si è decisa a tenerlo legato alla sedia ancora per un po’. La ferita di Skriniar è ancora fresca sulla pelle dei dirigenti che hanno deciso di evitare, per quanto possibile, altri casi come quello dello slovacco, in fuga verso Parigi a fine stagione. Calha, che scade nel 2024, va quindi rinnovato entro la fine di quest’anno: le tentazioni vanno soffocate sul nascere. La novità è che il turco è stato ufficialmente convocato: ci si vedrà dopo il Porto, verrà stesa una proposta con adeguamento economico rispetto ai 5 milioni guadagnati adesso e allungamento di un paio d’anni".