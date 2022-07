TS – Skriniar, Inter non esclude di far saltare tutto. Cassa, le idee alternative

Dopo le vacanze, Milan Skriniar oggi varcherà i cancelli di Appiano. Il difensore slovacco è il maggiore indiziato a lasciare l'Inter con il Psg che è sempre sulle sue tracce. Il club nerazzurro valuta il giocatore 80 milioni e i francesi fin qui si sono spinti a 60 bonus compresi, troppo poco per Marotta e Ausilio. Come riporta Tuttosport, ieri non ci sono stati aggiornamenti importanti fra i due club.

"Dopo il vertice di venerdì le parti si sono prese del tempo, ma l'Inter si aspetta già per domani un nuovo rilancio. Il club nerazzurro, infatti, non vuole tirare troppo per le lunghe la trattativa e se capirà che il Psg non arriverà a determinate cifre, non è neanche da escludere che possa far saltare tutto, tenendo Skriniar (e rinnovandogli il contratto in scadenza nel 2023) e puntando a raggiungere gli obiettivi tramite le cessioni di Pinamonti e altri giocatori, rinviando poi una vendita importante a gennaio o maggio-giugno 2023.