Sky – Skriniar-Inter, contatti per il rinnovo. PSG? La situazione. E Milenkovic…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter sta provando ad imbastire la trattativa per il rinnovo di contratto di Skriniar. Ci sono contatti in corso negli ultimi giorni con l'entourage per trovare l'intesa, anche perché il PSG non sembra vicino alle richieste dell'Inter di 80 mln di euro. Sky aggiunge, inoltre, che non ci sono segnali che possano arrivare, nei prossimi giorni, offerte così importanti da parte del club francese.